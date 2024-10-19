Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Hazal Selin Uygur, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Johnson (Gizem Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Setler: 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 86 dakika (28, 25, 33)
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.