Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, nikah şahidi oldu

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da dünyaevine giren Safa Yaşar Çelik ve Berra Esgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:52 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, nikah şahidi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da dünyaevine giren Safa Yaşar Çelik ve Berra Esgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in oğlu Safa Yaşar Çelik ile TBMM 27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in kızı Berra Esgin'in nikah töreni, Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda gerçekleştirildi.

        İş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda önemli ismin Çelik ve Esgin ailelerini yalnız bırakmadığı törende, çiftin nikahını Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kıydı. Karabayır, nikah cüzdanını geline verdi.

        Nikah şahitliklerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın aralarında olduğu davetlilerin yaptığı törende Mustafa Esgin ve Faruk Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

        Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Parktaki borç- alacak kavgasını meraklı gözlerle izlediler; olay kamerada
        Parktaki borç- alacak kavgasını meraklı gözlerle izlediler; olay kamerada
        Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
        Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
        Drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi
        Drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi
        Seyir halindeki motosikletin sürücüsü 'Hadi düşüyorum' dedi, kaza yaptı
        Seyir halindeki motosikletin sürücüsü 'Hadi düşüyorum' dedi, kaza yaptı
        Çakarlı ve sirenli düğün konvoyu ile yolu trafiğe kapattılar
        Çakarlı ve sirenli düğün konvoyu ile yolu trafiğe kapattılar
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi