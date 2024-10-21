40 günde üretilen yerli insansı robot Tomyris 9 mimik yapabiliyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firmasının, ilk fazını robotik kodlama eğitim materyali olarak tasarladığı robot "Cuma"nın kardeşi yapay zekaya sahip "Tomyris" 9 farklı mimik yapabiliyor.

Yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren Biorobotec firması, Ulutek Teknopark'ın avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak kafa, gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robot "Cuma"nın ardından ikinci aşamanın ilk örneği olan yapay zeka asistanı Tomyris, 40 günde üretildi.

Yüzündeki geliştirmeler sayesinde 9 farklı duyguyu mimiklerle gösterebilen Tomyris'in, yapay zekayla görüntü işleme, dil, duygu çözümleme, sorulara yanıt verebilme gibi beceriler kazanması için çalışılıyor. Şu anda üst gövdesi imal edilen ve yüzünde insansı görünüm için silikon deri çalışmaları devam eden Tomyris'in, yeni beceriler kazandırılarak 4 yıl içinde sahaya çıkıp, kurum ve kuruluşlarda asistanlık görevlerini yapması hedefleniyor. AR-GE çalışmalarında, yetişkin formunda 1,80 metre boyunda biyonik bir fiziki asistana dönüştürülmesi amacıyla yapılan Tomyris, daha gelişmiş bir hale getiriliyor.