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        Bursa'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:25 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:25
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        Bursa'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Aksu Mahallesi'nde, Kazancı Göleti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 1 helikopter, 5 araç ve 16 personelle müdahale etti.

        Yangını kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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