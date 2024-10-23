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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:32
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        Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi.

        Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmalarda S.Ö'nün fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığı ve bu alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından gerekli izinlerin alınmasıyla Mudanya ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 4 ton sahte alkollü içecek ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö'nün buradaki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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