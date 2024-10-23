Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından gerekli izinlerin alınmasıyla Mudanya ilçesinde belirlenen bir depoya baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda S.Ö'nün fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığı ve bu alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi.

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