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        Bursa'da yayaya çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 07:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:03
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        Bursa'da yayaya çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yabancı uyruklu Visam E.E. idaresindeki 16 MA 2592 plakalı motosiklet, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Kırman'a çarptı.

        Kazada Kırman ile Visam E.E. ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu Amjad Zaitoun yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Amjad Zaitoun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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