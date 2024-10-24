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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:16
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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi ile Ovaakça Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle itfaiyenin 5 araç ve 14 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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