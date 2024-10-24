Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle itfaiyenin 5 araç ve 14 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi ile Ovaakça Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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