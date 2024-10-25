Bursa'da 42,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada, 28 kilo 600 gram uyuşturucu hap ile 14 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

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