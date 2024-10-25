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        Bursa'da 42,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Bursa'da sevkiyat sırasında gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 600 gram uyuşturucu hap ile 14 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:54
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        Bursa'da 42,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bursa'da sevkiyat sırasında gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 600 gram uyuşturucu hap ile 14 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, belirlenen adrese uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında düzenledikleri operasyonda C.S, E.S, Ö.E. ve C.S'yi yakaladı.

        Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada, 28 kilo 600 gram uyuşturucu hap ile 14 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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