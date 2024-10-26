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        Bursa'daki 133 yıllık tarım lisesinin öğrencileri zeytinyağlı sabun üretiyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler zeytinyağlı sabun imal ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:53
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        Bursa'daki 133 yıllık tarım lisesinin öğrencileri zeytinyağlı sabun üretiyor
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler zeytinyağlı sabun imal ediyor.

        Yiyecek ve İçecek, Tarım, Gıda Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı olmak üzere 5 alanda eğitim verilen lisenin öğrencileri, okulda gerçekleştirdikleri üretimle de ön plana çıkıyor.

        Okulun Laboratuvar Hizmetleri Alanı öğrencileri pirina adı verilen sıkım zeytinyağının posasını laboratuvarda çeşitli işlemlerden geçirerek doğal zeytinyağlı sabuna dönüştürüyor. Alandaki yaklaşık 120 öğrenci, zeytinyağlı sabunun üretim ve paketleme kısmında görev alıyor.

        Okulun büfesinden satışa sunulan sabunlardan elde edilen gelirle öğrenciler harçlığını çıkarıp, döner sermayeye de katkı sağlıyor.

        Okul Müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, 430 dönüm arazi üzerine kurulan ve 5 farklı alanı olan okulda öğrencilerin ağırlıklı olarak sahada eğitim gördüğünü söyledi.

        Kültür dersleri haricinde öğrencilerin serada, tarlada ve hayvan ahırlarında sınıf ortamından uzak eğitim gördüğünü belirten Cihan, öğrencilerin keyifle okula geldiğini kaydetti.

        Cihan, okuldaki uygulamaların veli ve öğrenciyi mutlu ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Okulumuzda bir ekosistem kurulu. Okulumuzdaki küçükbaş hayvanların gübreleriyle doğal gübreleme yapıyoruz. Tarımdaki öğrenciler burada ürettiklerini gastronomide sunuyorlar. Bunun yanında soğuk sıkım zeytinyağı ünitelerimiz var. Burada hem vatandaşın zeytinyağlarını sıkıyoruz hem de buradan çıkan pirinalar atık olarak değil zeytinyağlı sabun olarak önümüze geliyor. Tarım alanının yetiştirdiği tıbbi aromatik bitkiler, papatya, lavanta gibi ürünler de alanımızda oda spreyine, sabuna, araba kokusu gibi ürünlere dönüşüyor. Ürünler okulumuzun satış büfesinden halka sunuluyor. Misafirlerimiz bunları satın aldığında çocuklarımız bunların gelirinden pay alarak cep harçlıklarını kazanmış oluyorlar. Gayretlerinin karşılığını aldıkları için mesleklerini sadakatle severek yapıyorlar. "

        - "Doğal zeytinyağı sabunu yapıyoruz"

        Alandaki yaklaşık 120 öğrenciyle AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Laboratuvar Hizmetleri Alanı Şefi Fatmagül Kapaklı da yaptıkları analiz uygulamalarıyla bir çok doğal ürünü okulda imal ettiklerini vurguladı.

        Kapaklı, "Doğal zeytinyağı sabunu yapıyoruz. Bununla beraber doğal papatya ürünlerimiz de oluyor. Doğada mayıs ayında papatyaları topluyoruz. Biraz beklettikten sonra yağda 15 gün kadar bekletip süzüyoruz. Beklettikten sonra yağını süzüp sabun yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları okulumuzun kafe restoran kısmındaki satış yerinde sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Laboratuvar Hizmetleri Alanı 12. sınıf öğrencisi Keremcan Akan ise, okul içinde ve dışında çeşitli atölye çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Burada imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri harçlıkların kendilerini motive ettiğini belirten Akan, "Burada sabun, mum gibi çeşitli ürünler üretiyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor, eğleniyoruz. Döner sermayeden kazandığımız ücretler de oluyor. O da bizleri ekstra motive ediyor." dedi.

        Akan, lisenin ardından biyokimya, moleküler gibi bölümlerle lisans hayatına devam etmeyi hedeflediğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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