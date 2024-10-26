Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi.

Yeşil-beyazlı ekibin Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Belediye Kütahyaspor'u konuk ettiği maç da diğer iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi "kapalı gişe" oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 42 bin 740 taraftar izledi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.