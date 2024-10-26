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        Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi

        Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:17
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        Bursaspor-Belediye Kütahyaspor maçını 42 bin 740 taraftar izledi
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        Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi.

        Yeşil-beyazlı ekibin Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Belediye Kütahyaspor'u konuk ettiği maç da diğer iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi "kapalı gişe" oynandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 42 bin 740 taraftar izledi.

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

        Tribünleri dolduran taraftarlar, binlerce Türk bayrağıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank​​​​​​​ da karşılaşmayı taraftarların arasından izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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