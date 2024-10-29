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        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:28
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        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Nurhan P. (45) idaresindeki 16 NP 800 plakalı otomobil, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda Hasan Y. (41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı otomobil ve sürücü kursuna ait 34 EPS 825 plakalı eğitim aracına çarptı.

        Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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