Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nurhan P. (45) idaresindeki 16 NP 800 plakalı otomobil, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda Hasan Y. (41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı otomobil ve sürücü kursuna ait 34 EPS 825 plakalı eğitim aracına çarptı.
Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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