Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sigara dağıtım firması çalışanının sigara hırsızlığı oyununu polis bozdu

        Bursa'da çalıştığı sigara dağıtım firmasıyla arlarında alacak meselesi olduğunu iddia eden çalışanın, arkadaşıyla kurguladığı "hırsızlık" oyunu, polisin dikkati sayesinde çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sigara dağıtım firması çalışanının sigara hırsızlığı oyununu polis bozdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da çalıştığı sigara dağıtım firmasıyla arlarında alacak meselesi olduğunu iddia eden çalışanın, arkadaşıyla kurguladığı "hırsızlık" oyunu, polisin dikkati sayesinde çözüldü.

        Osmangazi ilçesinde 26 Ekim'de sigara dağıtım firmasında çalışan H.K'nin, araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        Polise bilgi veren H.K, aracından yaklaşık 300 bin lira değerinde sigara ve çakmak çalındığı bilgisi üzerine, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Güvenlik kamera kayıtlarını ve aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, H.K'nin şirket aracıyla boş arsaya geldiğini ve bir müddet durup araçla ayrıldığını belirledi.

        Boş arsada yapılan aramalarda, bir miktar sigara bulunmasının ardından, H.K. gözaltına alındı.

        H.K. emniyetteki sorgusunda, çalıştığı şirketle alacak meselesi olduğunu, şirkete kızdığı için araçtaki sigara ve çakmakları arkadaşı M.A.T. ile birlikte boş arsaya attığını ve daha sonra hırsızlık olduğuna dair ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

        Polis, M.A.T'yi olayda çalındığı beyan edilen sigara ve çakmaklarla yakaladı.

        Yapılan aramalarda 38 karton sigara ile 7 kutu çakmak ele geçirildi.

        Şüpheli H.K. ve M.A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?

        Benzer Haberler

        Bursa'daki bir lisenin 24 yıllık emektarı alkışlarla emekliliğe uğurlandı
        Bursa'daki bir lisenin 24 yıllık emektarı alkışlarla emekliliğe uğurlandı
        Bursaspor Basketbol - Zaragoza: 87-89
        Bursaspor Basketbol - Zaragoza: 87-89
        Nefes borusuna üzüm kaçan 10 aylık Tuna'nın durumu ağır
        Nefes borusuna üzüm kaçan 10 aylık Tuna'nın durumu ağır
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Bursa'da boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da boğazına üzüm kaçan 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
        Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık (3)
        Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık (3)