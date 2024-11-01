Bursa'da yanında çalışan yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yanında çalışan yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Kırsal Hacıkara köyünde, T.T (47) ile yanında çalışan B.M. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.M'yi tüfekle vurup öldüren T.T, daha sonra cesedi gömdü.

Olaydan bir gün sonra karakola giden ve ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen zanlı, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.