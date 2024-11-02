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        Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:39
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        Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mesudiye Mahallesi'nden Alanyurt istikametine giden Nuri N. (20) idaresindeki 06 EC 1701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içinden çıkarıldı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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