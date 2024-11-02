Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptığı denetimlerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu.
Araştırmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu T.Ö. ve Y.A'nın sattığını belirledi. Bu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise paketlenmiş halde esrar ve sentetik uyuşturucu ile bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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