Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise paketlenmiş halde esrar ve sentetik uyuşturucu ile bir miktar para ele geçirildi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu T.Ö. ve Y.A'nın sattığını belirledi. Bu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptığı denetimlerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.