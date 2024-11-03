Bursa'da hafif ticariye çarpan motosikletli yaralandı

Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde 43 ANK 385 plakalı hafif ticari sürücüsü Lütfi A. (51) yaya geçidindeki yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkasında seyreden Hikmet H. idaresindeki 16 MN 181 plakalı motosiklet aracın durduğunu fark etmeyerek arkasından çarptı.

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