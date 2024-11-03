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        Bursa'da hafif ticariye çarpan motosikletli yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticariye çarpan motosikletli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:08
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        Bursa'da hafif ticariye çarpan motosikletli yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticariye çarpan motosikletli yaralandı.

        Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde 43 ANK 385 plakalı hafif ticari sürücüsü Lütfi A. (51) yaya geçidindeki yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkasında seyreden Hikmet H. idaresindeki 16 MN 181 plakalı motosiklet aracın durduğunu fark etmeyerek arkasından çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet H, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Hikmet H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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