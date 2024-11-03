Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Yunus Emre Erşahin)
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Zonca)
Setler: 17-25, 17-25, 23-25
Süre: 83 dakika (26, 23, 34)
BURSA
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