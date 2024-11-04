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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ekim ihracatı 3,6 milyar dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından ekim ayında 3,6 milyar dolar ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:35
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ekim ihracatı 3,6 milyar dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından ekim ayında 3,6 milyar dolar ihracat yapıldı.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 3 milyar 646 milyon dolara, 2024 ocak-ekim dış satımı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5,78'lik artışla 31 milyar 677 milyon 904 bin dolara çıktı.

        Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,21'lik artışla 3 milyar 129 milyon 468 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), ocak-ekim dönemi ihracatı 26 milyar 424 milyon 980 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekim ayında 109 milyon 512 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-ekim dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 74 milyon 620 bin dolar oldu.

        Ekimde 63 milyon 599 bin dolarlık ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 10 aylık ihracatı ise 745 milyon 245 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

        Geçen ay, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 14,53'lük artışla 31 milyon 935 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), ocak-ekim döneminde ise 253 milyon 225 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Ekimde 16 milyon 841 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,28’lik artışla 181 milyon 804 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

        İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklara, bölgemizdeki savaşlar ve mali belirsizliklere rağmen Uludağ İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı firmalarımızın gayretli çalışmalarıyla UİB'in ekim ayı ihracatı yüzde 15'lik artışla aylık bazda 3,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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