İnegöl'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikanın çatı yapımında çalışan işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikanın çatı yapımında çalışan işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.
Ahmet H. (54) çatıda çalıştığı dengesini kaybederek metrelerce yüksekten düştü.
Yaralanan Ahmet H. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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