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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:13
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        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

        TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2

        Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16

        1. Periyot: 18-13

        Devre: 46-39

        3. Periyot: 69-51

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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