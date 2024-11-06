Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2
Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16
1. Periyot: 18-13
Devre: 46-39
3. Periyot: 69-51
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