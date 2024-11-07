Kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten yapılmaya başlanmasıyla anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor

Türkiye'de, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaya başlanan kira sözleşmesiyle taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kullanıma açılan uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor. Hizmetin ilk bölümünde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Bursa'da faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanı Furkan Gültaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda gayrimenkul kira fiyatlarındaki ciddi artışlar sebebiyle bazı kiracı ve mülk sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşandığını belirti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bunların önüne geçebilmek amacıyla çalışma başlatıldığını belirten Gültaş, "Bakanlığın üzerinde çalışmış olduğu e-Devlet üzerinde kira sözleşmeleri hizmeti 5 Kasım'da vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu hizmetin ilk aşaması mülk sahipleri ve kiracıların kullanımına açık. İkinci aşamada ise gayrimenkul danışmanlarının ve yetki verilen diğer kişilerin sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunulması da sürece dahil olacak." dedi. Uygulamayla sözleşme sürecinde şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Gültaş, şunları kaydetti: