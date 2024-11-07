Karacabey'de jandarma ve polis trafik ekiplerinden öğrencilere trafik semineri

Yenikaraağaç İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitimde, temel trafik kuralları, yolun karşısına geçiş, servis araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, okul geçidi kullanımı, alt geçit ve üst geçit kullanım kuralları konularında trafik dedektifleri seminer verdi. Seminere 110 öğrenci ve 10 öğretmen katılım sağladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.