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        Düm KA Ritim Topluluğu, Mudanya Huzurevi sakinlerine eğlenceli gösteri sundu

        Düm KA Ritim Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:47
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        Düm KA Ritim Topluluğu, Mudanya Huzurevi sakinlerine eğlenceli gösteri sundu
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        Düm KA Ritim Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 grup halinde çalışmalarını sürdüren yaklaşık 60 kişiden oluşan topluluk adına gerçekleşen ziyarete, terapist Kaplan Polat ve koordinatör Asuman Köseoğlu öncülüğünde 15 kişilik ekip katıldı.

        Darbuka, cajon, bendir, bongo, asma davul ve zilli tef gibi enstrümanlarla gösteri sunulan ziyarette huzurevi sakinleri, grubun sergilediği performans eşliğinde dans edip doyasıya eğlendi. Eğlenceli geçen etkinliğe huzurevi personeli de katılarak ortamı daha da renklendirdi.

        Huzurevi sakinleri, konuklara teşekkür ederek, ziyaretten duydukları mutluluğu ifade etti. Koordinatör Asuman Köseoğlu ise yaşlıların toplumun aktif bir parçası olduğunu ve insana dokunan sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal dayanışma ve anlayışın güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

        Etkinliğin sonunda Köseoğlu'na teşekkür plaketi veren Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Zehra Çoban, "Düm KA Ritim Topluluğu ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Kurumumuzun tüm sakinleri çok eğlenceli vakit geçirdi ve yüzlerinde ayrı ayrı gülümsemeler oluştu. Bu etkinlik için ekibe teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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