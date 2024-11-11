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        Bursa'daki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 03:02 Güncelleme: 11.11.2024 - 03:02
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        Bursa'daki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Talha B. (28) idaresindeki 16 BEM 487 plakalı motosiklet, Ahmet Türkel çevre yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

        Savrulan motosikletteki Talha B. ile arkasındaki eşi Zehra B. (27) yaralandı.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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