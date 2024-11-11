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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Bursa'daki İmam Hatip Müdürleri Buluşması'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Medeniyetimizin, kültürümüzün bize mirası olan ve aynı zamanda inancımızın, duruşumuzun, bu toprakların, milli ve manevi değerlerimizin, bu toprakların bize mirası olan değerlerle harmanlayarak sunduğumuz eğitim modelimizi inşallah hep birlikte yürütmeye başladık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:05
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Bursa'daki İmam Hatip Müdürleri Buluşması'nda konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Medeniyetimizin, kültürümüzün bize mirası olan ve aynı zamanda inancımızın, duruşumuzun, bu toprakların, milli ve manevi değerlerimizin, bu toprakların bize mirası olan değerlerle harmanlayarak sunduğumuz eğitim modelimizi inşallah hep birlikte yürütmeye başladık." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen İmam Hatip Müdürleri Buluşması'na katılan Ökten, yaptığı konuşmada, Bursa'nın, eğitimin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitimci ve okul müdürleriyle beraber hayata geçireceklerini ifade etti.

        Eğitimin bir ekip ve istişare işi olduğunu vurgulayan Ökten, şunları kaydetti:

        "Medeniyetimizin, kültürümüzün bize mirası olan ve aynı zamanda inancımızın, duruşumuzun, bu toprakların, milli ve manevi değerlerimizin bize mirası olan değerlerle harmanlayarak sunduğumuz eğitim modelimizi inşallah hep birlikte yürütmeye başladık. Mutlaka eksikler olacak, mutlaka bazı uygulamalarda hatalar olabilir ama bunları el birliğiyle telafi ediyoruz, edeceğiz. Burada sizin destekleriniz, sizin yönlendirmeleriniz, sizin tavsiyeleriniz çok önemli."

        Celile Eren Ökten, eğitimde teoriyi geliştirirken, uygulamanın da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

        Milli Eğitim Bakanlığının adeta her evde olduğunu anlatan Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sahada sizler temas halinde olduğunuz büyük bir kitleyle, çocuklarımızla, velilerimizle berabersiniz. Biz öyle bir bakanlığız ki her evdeyiz. Sadece bir kesimin değil, her evde varız biz. Çocuğumuzla, torunumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla... Burada sizin yönlendirmeleriniz, bir işin yönetim, idare, hoşgörü, kucaklama tarafı var. Burada tabii sizin yolu açmanız, bize vekalet etmeniz hakikaten çok önemli. Sahada sizler varsınız. Sizin desteğinizle biz ilerliyoruz. Ben ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle, rehberliğinizle ilerliyoruz."

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise yeni dönemde bazı sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya koyduklarını ve dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

        Program, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen'in okul müdürlerine yaptığı sunumun ardından sona erdi.

        Bakan Yardımcısı Ökten, Heykel Tarihi Valilik Binası'nı, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Sergisi'ni ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nü de ziyaret etti.

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