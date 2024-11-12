Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa AFAD'dan Dini İhtisas Merkezi personel ve kursiyerlerine afet farkındalığı eğitimi

        Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Bursa Dini İhtisas Merkezi personel ve kursiyerlerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa AFAD'dan Dini İhtisas Merkezi personel ve kursiyerlerine afet farkındalığı eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Bursa Dini İhtisas Merkezi personel ve kursiyerlerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Bursa AFAD, afetlere daha hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturma hedefine yönelik eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

        Son olarak Bursa Dini İhtisas Merkezi'nde personel ve kursiyerlere yönelik afet farkındalık eğitimleri verildi.

        Merkezde, afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirme amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, olası afet durumlarında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve ilk müdahale konuları ele alındı.

        Afetlere karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflenen ve uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarılan programda, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş

        Benzer Haberler

        Rallici Fatih Selim Göçer'in hedefi uluslararası yarışlarda başarılı olmak:
        Rallici Fatih Selim Göçer'in hedefi uluslararası yarışlarda başarılı olmak:
        Bursa'da, sandalyeden düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen ağır yaralı ço...
        Bursa'da, sandalyeden düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen ağır yaralı ço...
        Gemlik Belediye Meclisi'nde 'pankart' gerginliği
        Gemlik Belediye Meclisi'nde 'pankart' gerginliği
        Bursaspor Basketbol'un isim sponsoru Yörsan oldu
        Bursaspor Basketbol'un isim sponsoru Yörsan oldu
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Bursa'daki İmam Hatip Müdürleri Buluşm...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Bursa'daki İmam Hatip Müdürleri Buluşm...
        Bursa'da İnsan Yönetimi Zirvesi düzenlenecek
        Bursa'da İnsan Yönetimi Zirvesi düzenlenecek