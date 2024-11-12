Bursa AFAD'dan Dini İhtisas Merkezi personel ve kursiyerlerine afet farkındalığı eğitimi

Afetlere karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflenen ve uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarılan programda, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sunuldu.

Merkezde, afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirme amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, olası afet durumlarında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve ilk müdahale konuları ele alındı.

Son olarak Bursa Dini İhtisas Merkezi'nde personel ve kursiyerlere yönelik afet farkındalık eğitimleri verildi.

Bursa AFAD, afetlere daha hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturma hedefine yönelik eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Bursa Dini İhtisas Merkezi personel ve kursiyerlerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

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