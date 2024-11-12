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        Automotive Meetings Bursa, 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı

        Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası "Automotive Meetings Bursa" organizasyonu, 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:18
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        Automotive Meetings Bursa, 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı
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        Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası "Automotive Meetings Bursa" organizasyonu, 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki organizasyonun açılış töreninde konuşan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Meksika, İspanya ve İtalya'da dönüşümlü olarak iki yılda bir yapılan etkinliğe 5. kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Organizasyona binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda, İsveç'ten Fas'a, Meksika'dan İspanya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar katılımcı olduğu bilgisini veren Urbay, şunları kaydetti:

        "Bu buluşmada 5 binden fazla ikili iş görüşmesi planlanmıştır. BOSB olarak, bu etkinliği çok önemsiyoruz. Hem firmalarımızın birbirlerini daha yakından tanımaları hem sürdürülebilir işbirliklerinin oluşturulması hem de dostluklar kurularak ticaretin artırılmasına vesile olduğuna inanıyoruz. Küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen otomotiv sektörünün güçlü yapısı, tecrübesi ve yenilikçi ruhu, zorlukların üstesinden gelineceğine olan inancımızı pekiştirmektedir."

        Bursa'nın Türkiye otomotiv sektörünün öncü şehri olduğunu belirten Urbay, "Ülkemizde üretilen her üç araçtan biri, Bursa'da üretilmektedir. Günde 1500'ün üzerinde araç banttan inmektedir. Türkiye'nin 35 milyar dolarlık otomotiv ihracatının dörtte biri, Bursa firmalarınca gerçekleştirilmektedir. Kentte 400 üzerinde firma faaliyette, bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Bursa'da dünyanın neredeyse sektördeki tüm markalara parça üretilmektedir." ifadesini kullandı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin ihracatının lokomotifi olmayı sürdürdüğünü, 2024 yılı sonunda da ihracat liderliğini devam ettireceğini aktardı.

        Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabet, sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kıldığına dikkati çeken Arıncı, "Bu nedenle Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki payımızın korunması ve artırılması, büyük önem taşımaktadır. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Tuna Arıncı, gelecek 10 yılda Avrupa'daki OEM'lerin (orijinal ürün üreticisi) küresel pazar payının yüzde 60'tan 45'e düşmesi beklendiğini vurgulayarak, "Atılan adımları takip edip yol haritası çıkarmamız için bu gibi etkinlikler çok önemli. En büyük pazarımızda, güçlü pozisyonumuzu sürdürebilmek için biz onlardan daha önce dönüşmeliyiz. Bizler, otomotiv endüstrisinin bugüne kadarki başarılarıyla gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz." dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, organizasyonu kente kazandıran Karibu Üst Yöneticisi Gözde Demirel Akan ile ABE Üst Yöneticisi Marie Francois de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından organizasyonun gerçekleştirilmesine destek veren kurumların temsilcilerine plaket takdim edildi.

        Organizasyon kapsamında, yapılan konferanslarla yabancı yatırımcılara ve üreticilere Türkiye'nin sektörel tanıtımı sağlanırken, çok sayıda yerli ve yabancı otomotiv ana sanayi üreticileri ile yan sanayi firmalarının katılacağı uluslararası ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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