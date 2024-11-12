Bursa Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi açıldı

Sağlık Bakanlığına bağlı Bursa Şehir Hastanesi'nde, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere de destek verilecek Tüp Bebek Merkezi hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara'daki illerin ileri sevk merkezi konumunda olan Bursa Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılma işlemleri tamamlanan Tüp Bebek Merkezi, kasım ayı itibarıyla faaliyete geçerek hasta kabulüne başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Çaylan Canıtez, Bursa ve çevre illerde doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu çiftlerin tetkik, tanı ve tedavi süreçlerinin tüm basamaklarının merkezde gerçekleştirilebileceğini belirten Canıtez, şöyle devam etti: "Basit bir yumurtlama tedavisinden aşılamaya, aşılamadan komplike bir tedavi olan tüp bebek tedavisine kadar tüm aşamalar merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bunun yanında üremenin korunması kapsamında örneğin kanser tedavisi görecek olan kadın ve erkek üreme çağındaki kadın ve erkek hastalarımızın üreme hücrelerinin dondurulması ve saklanması gibi işlemler de merkezimiz bünyesinde yapılacaktır. Bu sayede hastalarımız ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak istedikleri zaman bu şanslarını koruyabileceklerdir. Merkezimizin Bursa ilimize hayırlı olmasını diliyorum."