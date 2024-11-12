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        Bursa Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi açıldı

        Sağlık Bakanlığına bağlı Bursa Şehir Hastanesi'nde, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere de destek verilecek Tüp Bebek Merkezi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:04
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        Bursa Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi açıldı
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        Sağlık Bakanlığına bağlı Bursa Şehir Hastanesi'nde, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere de destek verilecek Tüp Bebek Merkezi hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara'daki illerin ileri sevk merkezi konumunda olan Bursa Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılma işlemleri tamamlanan Tüp Bebek Merkezi, kasım ayı itibarıyla faaliyete geçerek hasta kabulüne başladı.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özlem Çaylan Canıtez, Bursa ve çevre illerde doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Bu çiftlerin tetkik, tanı ve tedavi süreçlerinin tüm basamaklarının merkezde gerçekleştirilebileceğini belirten Canıtez, şöyle devam etti:

        "Basit bir yumurtlama tedavisinden aşılamaya, aşılamadan komplike bir tedavi olan tüp bebek tedavisine kadar tüm aşamalar merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bunun yanında üremenin korunması kapsamında örneğin kanser tedavisi görecek olan kadın ve erkek üreme çağındaki kadın ve erkek hastalarımızın üreme hücrelerinin dondurulması ve saklanması gibi işlemler de merkezimiz bünyesinde yapılacaktır. Bu sayede hastalarımız ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak istedikleri zaman bu şanslarını koruyabileceklerdir. Merkezimizin Bursa ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Merkezde görevli Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı Dr. Nur Pınar Çimen de tüp bebek çalışmalarının tarihsel gelişimine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu anlamda yaptığı çalışmalara değindi.

        İlk tüp bebeğin 1978 yılında dünyaya geldiğini hatırlatan Çimen, Türkiye'de ise 1988'de ilk tüp bebeğin olduğunu aktardı.

        Bursa Şehir Hastanesi'nin de bu anlamda büyük bir potansiyel barındırdığına vurgu yapan Dr. Çimen, şunları kaydetti:

        "Tüp bebek tedavisi yıllar içinde pek çok gelişme gösterdi. Ülkemiz de tüp bebekle ilgili Avrupa'da ve dünyada öncü merkezlere sahip, bu konuda özellikle nitelikli hizmetler veren bir ülke konumundadır. Sağlık Bakanlığının özellikle tüp bebek tedavileriyle ilgili yönetmelikleri ve denetlemeleri son sürat her zaman gündemi takip ederek devam etmektedir. Özel düzenlemelerinin olduğu konulardan biridir. Ülkemizde nitelikli ve teknolojik altyapısı son derece iyi olan merkezler mevcut. Sağlık turizmi açısından da Avrupa'nın göz bebeği tüp bebek merkezleri olan bir ülke konumundayız. Bursa Şehir Hastanesi olarak birçok nitelikli alanda Bursa sağlığına hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüp Bebek Merkezimizi de bu hizmetlerin içine katmanın onurunu yaşamaktayız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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