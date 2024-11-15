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        BBDSO Alexander Boldachev'i ağırladı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Alexander Boldachev'i konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:52
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        BBDSO Alexander Boldachev'i ağırladı
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Alexander Boldachev'i konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Christopher Russell yönetti.

        Konserde, "The Unanswered Question", "Starburst", "Danse sacree et danse profane", "Arp Konçertosu" ve "Senfoni No:2" gibi eserler seslendirildi.

        Konser sonunda Russell ve Boldachev, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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