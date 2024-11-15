BBDSO Alexander Boldachev'i ağırladı
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Alexander Boldachev'i konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Alexander Boldachev'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Christopher Russell yönetti.
Konserde, "The Unanswered Question", "Starburst", "Danse sacree et danse profane", "Arp Konçertosu" ve "Senfoni No:2" gibi eserler seslendirildi.
Konser sonunda Russell ve Boldachev, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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