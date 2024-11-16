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        Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 01:18 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:18
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        Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
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        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

        BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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