Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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