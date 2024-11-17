Bursalı genç okçular, ulusal ve uluslararası başarılarını sürdürüyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Akın Ahu başkanlığında 2018 yılında kurulan kulüpte 6 yıldır geleneksel okçuluk eğitimi veriliyor. Kadınlarda yaş sınırını olmayan, erkeklerde ise 9-18 yaş grubu sporcuların yetiştirildiği kulübün sporcuları, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Sporcular, Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda 2022 yılında birincilik ve ikincilik, geçen yıl ikincilik, bu sene takım halinde birincilik elde etti. Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'na da 3 yıldır katılan sporcular, 2022'de birinci, geçen yıl birinci ve üçüncü oldu. Şampiyonada bu yıl 6 kız ve 4 erkek sporcuyla mücadele eden kulüp, genç kızlarda birinci ve üçüncü, genç erkeklerde ikinci ve üçüncü olma başarısı gösterdi.

Kulüp başkanı Akın Ahu, AA muhabirine, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve bu yönde eğilimi olan gençleri Türk sporuna kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Yetiştirdikleri sporcularla yurt içi ve yurt dışında birçok madalya elde ettiklerini anlatan Ahu, 68 öğrenciyle yeni başarılar kazanmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bulgaristan'ın Varna kentinde 20-22 Eylül'de 15 ülkeden 218 sporcunun katıldığı Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda mücadele ettiklerini anlatan Ahu, şunları kaydetti: "Biz buraya 2022'den beri gidiyoruz. Bu sene kız takımımızla birincilik ve üçüncülük, erkek takımımızla ikincilik ve üçüncülük aldık. O anda çocuklarımızın o kürsüde olması, Türk bayrağını tutması ve arka fonda İstiklal Marşı'mızın okunması parayla ölçülecek bir şey değil. İnsanın tüyleri diken dilen oluyor, nara atası geliyor. Muhteşem bir duygu."

- 13 yaşındaki Hamza 3 yıldır Varna'dan boş dönmüyor Ağabeyine özenerek okçuluğa başlayan 13 yaşındaki Hamza Tutar, bu yıl Varna'daki şampiyonada ikincilik kürsüsüne çıktığını belirtti. Dünya çapında başarı elde etmek için çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Hamza, "Hocalarımızla çalışıyoruz. Yoğun emek sarf ediyoruz, bunun karşılığını da alıyoruz. Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada 2022 ve 2023 yıllarında birincilik aldım. Ülkemizi temsil ettik, İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Kendimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.