Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Hakemler:KeremBaki, Serdal Ünal, Berk Kurtulmuş
TOFAŞ: Reed 11, Perez 16, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 11, Pasecniks 8, Trifunovic 15, Berk Demir 6, Cem Küçüközkan, Obrien 14, Bankston 14
Aliağa Petkimspor: Russell 6, Tyree 31, Yavuz Gültekin 3, Aldridge 9, Salinas 17, Van Beck 27, Wright, Troy Selim Şav 6, Karahan Tuan Efeoğlu
1. Periyot: 28-22
Devre: 49-44
3. Periyot: 75-68
BURSA
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