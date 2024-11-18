Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Alican H'yi İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti.

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