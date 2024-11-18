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        Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:59
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        Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yenişehir Caddesi'nde seyir halinde olan Nizamettin G. (50) idaresindeki 16 S 6220 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Alican H. (55) idaresindeki 16 ASH 335 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Alican H'yi İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti.

        Alican H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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