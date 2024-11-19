İnegöl'de silahlı saldırıda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Saçmaların sağ bacağına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Davut Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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