İnegöl'de silahlı saldırıda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, 16 APP 293 plakalı motosikletle seyreden Davut Ç'ye (29) tüfekle ateş açtı.
Saçmaların sağ bacağına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Davut Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığ öğrenildi.
Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.