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        BEBKA'nın desteklediği 21 teknoloji girişimi, Slush 2024'te yer aldı

        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteklediği 21 teknoloji girişimi, Finlandiya'da düzenlenen teknoloji ve girişim sermayesi etkinliği Slush 2024'e katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:38
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        BEBKA'nın desteklediği 21 teknoloji girişimi, Slush 2024'te yer aldı
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        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteklediği 21 teknoloji girişimi, Finlandiya'da düzenlenen teknoloji ve girişim sermayesi etkinliği Slush 2024'e katıldı.

        BEBKA açıklamasına göre, Slush 2024'e BEBKA'nın yanı sıra Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara ve İzmir kalkınma ajanslarının desteklediği girişimler katılım sağladı.

        Helsinki'de düzenlenen etkinlik kapsamında, girişimciler, yapay zeka, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerini tanıtacak. 13 binden fazla kişinin katılacağı ve 300'den fazla etkinliğin düzenlendiği organizasyonda 5 bin 500 girişimci, 3 bin 300 yatırımcı ve 250 medya temsilcisi bir araya geliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Slush 2024'ün Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağını belirtti.

        Slush 2024'ün teknoloji girişimlerinin uluslararası alanda ses getirmesine olanak tanıdığını aktaran Bayram, şunları kaydetti:

        "Türk girişimcilerimizin teknolojik potansiyelini dünyayla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirecek Türk teknolojisini küresel arenada temsil etmek ve yeni işbirlikleri kurmak adına önemli bir adım olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansı olarak desteklediğimiz girişimcilerimizin kuracağı yatırım ve müşteri bağlantılarını takip edeceğiz."

        Bayram, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Bugün başlayan ve 2 gün sürecek etkinlikte, 20 binden fazla toplantı ve 300'den fazla yan oturum gerçekleştirilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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