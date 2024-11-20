BEBKA'nın desteklediği 21 teknoloji girişimi, Slush 2024'te yer aldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteklediği 21 teknoloji girişimi, Finlandiya'da düzenlenen teknoloji ve girişim sermayesi etkinliği Slush 2024'e katıldı.

BEBKA açıklamasına göre, Slush 2024'e BEBKA'nın yanı sıra Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara ve İzmir kalkınma ajanslarının desteklediği girişimler katılım sağladı.

Helsinki'de düzenlenen etkinlik kapsamında, girişimciler, yapay zeka, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerini tanıtacak. 13 binden fazla kişinin katılacağı ve 300'den fazla etkinliğin düzenlendiği organizasyonda 5 bin 500 girişimci, 3 bin 300 yatırımcı ve 250 medya temsilcisi bir araya geliyor.