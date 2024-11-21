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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 354 milyon lira ödeyecek

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın ikinci dilimde 354 milyon lira ödeme yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:31
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        Marmarabirlik ortaklarına yarın 354 milyon lira ödeyecek
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın ikinci dilimde 354 milyon lira ödeme yapılacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar, 2-15 Kasım'da teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

        Kampanyanın başladığı ekim ayından bu yana 1 milyar 250 milyon liralık alım yapan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler ikinci dilimle 437 milyon liraya ulaşacak.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu yıl ağaç başına düşen verimliliğin geçen senenin iki katından fazla olduğunu bildirdi.

        Bu sene 60 bin ton ürün alacaklarını belirten Asa, "Şu anda arz talep dengesine baktığımızda, özellikle yağlık zeytinin iklim koşulları, kuraklık sebebiyle artmış olması, sofralık üretiminin azalacağını, önümüzdeki yıl sofralık zeytinde yine yok yılı olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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