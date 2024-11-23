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        Bursa'da lodosun ardından şiddetli yağış etkili oluyor

        Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:48
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        Bursa'da lodosun ardından şiddetli yağış etkili oluyor
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        Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

        Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yollar adeta göle döndü.

        Kuvvetli fırtına sebebiyle dalgaların metrelerce yükseldiği Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde taşkınlar yaşandı, Sahil Yolu'nda denizle kara birleşti.

        Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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