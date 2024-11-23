Bursa'da lodosun ardından şiddetli yağış etkili oluyor

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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