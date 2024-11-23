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        Bursa kent merkezinde mevsimin ilk karı etkili oluyor

        Bursa şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:06
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        Bursa kent merkezinde mevsimin ilk karı etkili oluyor
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        Bursa şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Kentte dünkü lodosun ardından sabah başlayan sağanak, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Bursa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçelerinde kar örtüleri oluştu.

        Vatandaşlar kentte etkili olan mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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