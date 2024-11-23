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        Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:16
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        Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

        Uludağ'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağışın başladığı Oteller Bölgesi'nde kayak pistleri karla kaplandı. Bazı kişiler, güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı.

        Hava sıcaklığının en yüksek sıfırında altında 3, en düşük ise sıfırın altında 9 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

        Karayolları ekipleri ise Uludağ'a kesintisiz ulaşımı sağlamak için yollarda tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştiriyor.

        Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, öğleden sonra başlayan yağışın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Usta, yağışın yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Böyle giderse yarın parkurlarımız açık olacaktır. Sezonun erken açılacağını düşünüyoruz. Uludağ'ın beyaz örtüsü bizi mutlu ediyor. Her mevsim güzel ama kışın ayrı bir güzel." dedi.

        Arkadaş grubuyla Uludağ'a gelen Hüseyin Esen de kar görmek için Uludağ'a çıktıklarını anlatarak, "Kar yağışının tadını çıkarıyoruz. Çok sevinçliyiz. İnşallah devamı da gelir. İnşallah bu yıl kar yağışına doyarız." diye konuştu.

        Uludağ'da yağışın bu akşam ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

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