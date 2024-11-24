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        Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:38
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        Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Hilmiye Mahallesi'nde arızayı gidermek direğe çıkan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) işçisi İ.U. (26) elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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