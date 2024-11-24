Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Hilmiye Mahallesi'nde arızayı gidermek direğe çıkan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) işçisi İ.U. (26) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
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