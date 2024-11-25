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        Bursa'da cip ile otomobilin karıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:01
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        Bursa'da cip ile otomobilin karıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

        Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda İbrahim E. (33) yönetimindeki 34 ZC 2974 plakalı cip ile Mehtap C. (40) idaresindeki 16 UJ 696 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle Mehtap C. ile yanındaki oğlu Ayberk C. (11) yaralandı.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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