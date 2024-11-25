Bursa'da cip ile otomobilin karıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı

Olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan anne ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan anne ile oğlu hastanede tedaviye alındı.

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