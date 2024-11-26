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        Bursa'da ağaçlara çarparak devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:06
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        Bursa'da ağaçlara çarparak devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Murat Şenyer (36) idaresindeki mermer firmasına ait 26 FB 139 plakalı kamyonet, Bursa-Ankara kara yolunun Barakfakih mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra ters devrildi.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin yardım çağrısının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şenyer ile aynı araçtaki Mevlüt Kılıç'ın (33) öldüğü belirlendi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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