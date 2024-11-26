Bursa'da ağaçlara çarparak devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şenyer ile aynı araçtaki Mevlüt Kılıç'ın (33) öldüğü belirlendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardım çağrısının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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