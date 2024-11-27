Bursa'da yastık kılıfına gizlenmiş 2 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yastık kılıfının içerisine gizlenmiş 2 kilo 720 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yastık kılıfının içerisine gizlenmiş 2 kilo 720 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Savcılıktan alınan izinle bu adresi takip etmeye başlayan polis, operasyon için harekete geçti.
Evin önünde ekipleri gören şüpheli Yetgin K, elinde bulunan yastıkla içeri girdi.
Yetgin K. ile evin önünde bekleyen Mecit T'yi gözaltına alan ekipler, çevrede araştırma yaptı.
Bahçeye atılan yastığı inceleyen polis, "Annemden öğrendiğim gibi" yazılı 3 poşetin içinde 2 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Uyuşturucunun, şüpheliler tarafından yastık görünümü verilerek taşındığı tespit edildi.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan Yetgin K. ve Mecit T, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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