Bursa'da yastık kılıfına gizlenmiş 2 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan Yetgin K. ve Mecit T, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Yetgin K. ile evin önünde bekleyen Mecit T'yi gözaltına alan ekipler, çevrede araştırma yaptı.

Savcılıktan alınan izinle bu adresi takip etmeye başlayan polis, operasyon için harekete geçti.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacivat Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.