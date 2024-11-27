Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ünal Oğuzhan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)
TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Alexis, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
Setler: 23-25, 25-18, 25-23, 25-14
Süre: 149 dakika (46, 31, 36, 36 )
BURSA
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