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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:51
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ünal Oğuzhan

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

        TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Alexis, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)

        Setler: 23-25, 25-18, 25-23, 25-14

        Süre: 149 dakika (46, 31, 36, 36 )

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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