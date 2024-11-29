Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 yendi.
Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Nilüfer Belediyespor, 18-12 önde bitirdi.
Çekişmeli geçen maçtan Nilüfer Belediyespor, 34-30 galip ayrıldı.
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