Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Barajlarındaki su seviyesi yüzde 14'e düşen Bursa'ya "yer altı barajı" önerisi

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk yüzde 14'e geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barajlarındaki su seviyesi yüzde 14'e düşen Bursa'ya "yer altı barajı" önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk yüzde 14'e geriledi.

        Bursa'da özellikle sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi azaldı.

        Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer içme suyu kaynağı Doğancı Barajı ve Bursa Ovası'nın büyük bir bölümünün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nda da su seviyesi kritik noktalara geldi.

        Kış mevsimine girilirken kentteki tüm barajların doluluk oranlarının ortalama yüzde 14 olduğu belirlendi.

        Küresel iklim değişikliği, tarımsal sulama, sanayi, buharlaşma gibi faktörlerin etkisiyle yaşanan su azlığı ve kuraklıkla ilgili Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) akademisyenler, yer altı barajları konusunda çalışma başlattı.

        Çalışmanın yürütücüsü BTÜ Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, AA muhabirine, Türkiye genelinde ve Bursa'da kuraklık yaşandığını söyledi.

        Yer altı barajlarının çok fazla su tutma kapasitesinin olmadığını fakat bazı avantajlarının bulunduğunu belirten Aras, Türkiye'de bu çalışmanın örneklerinin görülmeye başladığını dile getirdi.

        - "40-50 günlük su kaldığından bahsediliyor"

        Kentte farklı noktalara inşa edilmesi öngörülen yer altı barajlarıyla buharlaşma ve kirliliğin önüne geçilebileceğini dile getiren Aras, depolanacak suların sanayide, tarımsal sulamada ve içme suyu olarak kullanılabileceğini anlattı.

        "Su yılı" olarak adlandırılan 1 Ekim-30 Eylül tarihlerinde beklenen yağışların Bursa'ya düşmemesi nedeniyle barajlarda su azlığı olduğunu kaydeden Aras, şöyle devam etti:

        "Nilüfer Barajı'nın yüzde 0 seviyesine geldiğini biliyoruz. Diğer barajımızda da su seviyesi kritik duruma geldi. 40-50 günlük su kaldığından bahsediliyor. Barajlarımızdaki suların yaklaşık yüzde 70'i tarımsal sulamaya, yüzde 10'u organize sanayiye, yüzde 20'si de evlerimize veriliyor. Tarımsal sulamaların bilinçsiz yapılması bu tüketimi artırıyor. Evlerde de tasarruf yapılmıyor fakat bu suyun kaynağı en başta yağışlar. İklim değişikliğine bağlı bir küresel ısınma mevcut. Buna bağlı yağışlarımız azalıyor ve barajlardaki sular azalmaya başladı. Bunun için önlem almalıyız."

        Yer altı barajlarının buharlaşmayı azaltarak su kaybını en aza indireceğini ve yer altı su tabakasını besleyerek ekosisteme de fayda sağlayacağını aktaran Aras, su azlığı noktasında alternatif veya tamamlayıcı bir çözüm olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

        Karacabey ilçesindeki Akçasusurluk ve Ekmekçi, İznik ilçesindeki Sansarak, İnegöl ilçesindeki Gündüzlü ve Kozluca'da sulama, Madenköy'de ise içme suyu amacıyla yer altı barajlarının yapılabileceğini ifade eden Aras, "6 noktaya yapılacak yer altı barajlarıyla tarımsal sulamaya çok büyük katkılar sağlayabiliriz. Yer üstü barajlarına göre yer altı barajlarının maliyeti oldukça düşüktür. Yer altına yapıldıkları için istimlak sorunu da yaşanmaz. Şehir dışı bölgelerde, kirlenmenin az olduğu bölgelerde yapılarak hem içme suyu için kullanılabilir hem de tarımsal sulama için kullanabiliriz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        Savunma sanayisindeki atılımlar makine üreticilerinin motivasyonunu artırıy...
        Savunma sanayisindeki atılımlar makine üreticilerinin motivasyonunu artırıy...
        Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasında 3 kişi kusurlu bulundu
        Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasında 3 kişi kusurlu bulundu
        Kalkınma Ajansları "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı"nda buluş...
        Kalkınma Ajansları "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı"nda buluş...
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera gör...
        Bursa'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera gör...
        Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı