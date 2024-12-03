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        İnegöl'de annesi emzirdikten sonra fenalaşan 40 günlük bebek öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek, rahatsızlanması nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:31
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        İnegöl'de annesi emzirdikten sonra fenalaşan 40 günlük bebek öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek, rahatsızlanması nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Huzur Mahallesi 162. Sokak'ta yaşayan Suna T, sabah 40 günlük bebeği Yaman'ı emzirdikten sonra uyuyakaldı.

        Uyandığında bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiği belirledi.

        Savcılık incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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