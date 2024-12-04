Bursa'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Tankerde kimyasal madde sızıntısı olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sürücünün cansız bedenini çıkarmak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin K. (56) idaresindeki 41 AVZ 472 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarpıp devrildi.

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