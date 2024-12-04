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        Bursa'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:45
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        Bursa'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin K. (56) idaresindeki 41 AVZ 472 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarpıp devrildi.

        Kazanın ardından olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tankerde kimyasal madde sızıntısı olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sürücünün cansız bedenini çıkarmak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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