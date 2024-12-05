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        Bursa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 21:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:11
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        Bursa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Kırsal Kazancı Mahallesi'nde Muhammed D. (32) yönetimindeki 16 F 7890 plakalı otomobile, başka bir otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

        Saldırıda bacağından yaralanan Muhammed D, başka bir araçla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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