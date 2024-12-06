Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Şadırvanlı Han ve Abdal Kültür Merkezi'yle ilgili iddialara yanıt

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Şadırvanlı Han ve Abdal Kültür Merkezi'nin Osmangazi Belediyesinden alınarak vakıflara devredilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın, Belediye Meclisinin aralık ayı ilk toplantısında, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bazı tarihi yapıları vakıflara devrederek siyasi kararla hareket ettiği iddiasında bulunduğu belirtildi.

İlgili yasa maddelerinin hatırlatıldığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Tescil işlemi yapılan taşınmazlar sadece Osmangazi Belediyesinden ibaret olmayıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Maliye Hazinesi, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) vb. kurumlara da yapılmıştır. Bunlara örnek verecek olursak; Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan İbrahim Paşa Hamamı, 2013 yılında Mahmud Çelebi Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Tarihi Belediyesi Binası, 2013 yılında Orhangazi Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan İncirli Hamamı, 2019 yılında Mollafenari Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi ve Bahçesi, 2019 yılında Orhan Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Mahfel Kafe, 2020 yılında Karaçelebizade Mehmed Efendi Bin Hüseyin Hüsameddin Efendi Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Bayezid Paşa Medresesi, 2024 yılında Bayezid Paşa Medresesi ve Mescidi Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır.

Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı olan 6224 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, 2019 yılında Haremeyn Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı olan Abdal Kültür Merkezi, 2024 yılında Abdal Mehmed Camii, Mektebi ve Zaviyesi Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı olan Şadırvanlı Han, 2024 yılında Başçı İbrahim Bey Vakfı ve Niğdeli El Hac Ali Ağa Bin Hasan Ağa Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Yıldırım Belediyesi adına kayıtlı olan 589 ada 19 parsel sayılı taşınmaz, 2019 yılında Çobanbey Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Bursa il Kültür Turizm Müdürlüğü olarak kullanılan taşınmaz, 2022 yılında Baldırzade Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Mudanya Mütareke Evi, 2022 yılında Sultan Gazi Hüdavendigar Murad Han-ı Evvel Bin Orhan Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Bursa Vergi Dairesi Binası, 2022 yılında Haremeyn Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Osmanlı Evi, 2024 yılında Haremeyn Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Bursa Valiliği YİKOB adına kayıtlı olan İnebey Hamamı, 2019 yılında İnebey Bin Feleküddin Vakfı adına tescil işlemi yapılmıştır. Söz konusu taşınmazlar aslına rücu etmiştir."